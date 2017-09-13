Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay vefatının yıl dönümünde anılıyor

Türk futboluna ve Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Metin Oktay vefatının 26. yıl dönümünde anılıyor

Metin Oktay, 2 Şubat 1936 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. 1952 yılında Damlacıkspor'da futbol kariyerine başlayan Metin Oktay, 1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynadı.1954-1955 sezonu öncesinde İzmirspor'a transfer olan Metin Oktay, böylelikle profesyonel futbol kariyerine başlamış oldu. Forma giydiği tek sezonda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu yaşayan Taçsız Kral, 1955 yılında Galatasaray ile anlaştı.

1956, 1957 ve 1958 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi'nde şampiyonluklar yaşayan Metin Oktay, ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu.

1959 yılında kurulan Milli Lig'de de gol krallıklarını sürdüren Metin Oktay, 1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Yaklaşık bir sezon forma giydiği Palermo'dan ayrılarak yeniden Galatasaray'a döndü.

Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Taçsız Kral, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında gol krallıkları elde etti. 1962-1963 sezonunda 38 gol attı ve Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu ünvanını elde etti. Ancak bu rekor, 1987-1988 sezonunda 39 gol atan Tanju Çolak'a geçti.

Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncuları arasına girdi. Attığı gollerden dolayı kendisine "Taçsız Kral" lakabı takıldı.

Futbolculuk kariyerini bitirdikten hemen sonra, 1969-1970 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperović'in yardımcılığına getirildi. Ancak sezon sonunda teknik direktör ile yollar ayrılınca Metin Oktay da görevinden ayrıldı.

1972-1973 sezonu başında bu defa Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kaloperovic'in yardımcısı oldu. Sezon ortasında Kaloperovic'in görevden ayrılmasıyla teknik direktörlüğe Metin Oktay getirildi. Ardından Galatasaray'da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı.

13 Eylül 1991 tarihinde İstanbul Boğaziçi Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 55 yaşında iken hayatını kaybetti. Otomobili takla atan Oktay'ın çenesinin kırıldığı, sol kolunda kırıklar olduğu ve dalağının parçalanması sonucu iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.