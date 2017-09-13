13/09/2017 10:23


Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti

Hakan Dinçay

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay yaşamını yitirdi

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama; 'Kulübümüzün Asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ı tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yöneticimiz Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet; Dinçay ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Hakan Dinçay kimdir?

1961 yılında İstanbul'da doğan Hakan Dinçay ömrünü Fenerbahçe'ye adadı. 1994 yılından beri aktif olarak Fenerbahçe'ye hizmet etti. 2002'den bu yana da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nin başarılarında önemli rol oynayan insanlardan biri oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım amatör sporlara daha fazla eğilme kararı aldığında Hakan Dinçay'ı da voleybol şubesi'nde görevlendirdi. O zamana kadar Fenerbahçe'nin kadınlarda da erkeklerde de şampiyonluğu yoktu. Fenerbahçe, son 15 yılda voleybolda büyük başarılar kazandı. Türkiye'de kadınlarda ve erkeklerde üst üste şampiyonluklar gelirken sarı melekler Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine çıktı. Erkek Voleybol Takımı da Avrupa'dan kupa getirmeyi başardı. Bu süreçte Hakan Dinçay hep voleybol Şubesi sorumlusu olarak görev yapıyordu.


Bülent Serttaş
Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi
gözaltı
Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon
ilk ders zili
Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak
Hakan Dinçay
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti
Porto Beşiktaş
Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
Porto Beşiktaş

Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

uefa şampiyonlar ligi

UEFA Şampiyonlar Liginde yeni sezonun ilk maçları tamamlandı

Sergio Conceiçao

Porto teknik direktöründen kritik maç öncesi açıklama

fenerbahçe

Fenerbahçe'ye PFDK şoku

Son Dakika Haberleri
Bülent Serttaş

Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi

gözaltı

Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon

ilk ders zili

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak

kerem kılıçdaroğlu

Kerem Kılıçdaroğlu 'Bir an önce askere gitmek istiyorum'

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Stinkfish Londrada

Dalston'da bulunan ve son yıllarda önemli işlere imza atan,sokak sanatçılarının gözde mekanı  BSMT Space 22 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolombiyalı ünlü sokak sanatçısı Stinkfish'i ağarlayacak. Londra'da ...

Devam