13/09/2017 10:15


Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Porto Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar G Grubu ilk maçında Beşiktaş bu akşam Porto'ya konuk olacak

Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde bugüne kadar 36 maça çıktı. Şimdiye dek önemli bir başarıya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 70 gol gördü.

Porto ve Beşiktaş arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.


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