13/09/2017 08:15


UEFA Şampiyonlar Liginde yeni sezonun ilk maçları tamamlandı

uefa şampiyonlar ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma düzenlendi

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.Gecenin en önemli maçında Barcelona, konuk ettiği Juventus'u 3-0 yendi. Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 45 ve 69. dakikalarda Lionel Messi ile 56. dakikada Ivan Rakitic'ten geldi.B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.

İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5

C Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

D Grubu:

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3


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