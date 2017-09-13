13/09/2017 07:57


Fenerbahçe'ye PFDK şoku

fenerbahçe

Medipol Başakşehir takımı ile geçtiğimiz hafta sonu mücadele eden sarı lacivertliler karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’den Kayserispor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, PFDK’ya sevk edildi.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Hukuk Müşavirliği’nce 12.09.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “”çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 3/1 ve 9/1. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü’nün 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ’ın 09.09.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BALIKESİRSPOR BALTOK TFF 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- ALTINORDU A.Ş Kulübü futbolcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT’un 09.09.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü’nün 10.09.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “”çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”


Bülent Serttaş
Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi
gözaltı
Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon
ilk ders zili
Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak
Hakan Dinçay
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti
Porto Beşiktaş
Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
Hakan Dinçay

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti

Porto Beşiktaş

Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

uefa şampiyonlar ligi

UEFA Şampiyonlar Liginde yeni sezonun ilk maçları tamamlandı

Sergio Conceiçao

Porto teknik direktöründen kritik maç öncesi açıklama

Son Dakika Haberleri
Bülent Serttaş

Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi

gözaltı

Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon

ilk ders zili

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak

kerem kılıçdaroğlu

Kerem Kılıçdaroğlu 'Bir an önce askere gitmek istiyorum'

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Stinkfish Londrada

Dalston'da bulunan ve son yıllarda önemli işlere imza atan,sokak sanatçılarının gözde mekanı  BSMT Space 22 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolombiyalı ünlü sokak sanatçısı Stinkfish'i ağarlayacak. Londra'da ...

Devam