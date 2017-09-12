12/09/2017 15:09


Beşiktaş kafilesi Porto'da

beşiktaş

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, rakibi Porto ile mücadele için deplasmana gitti

Beşiktaşlı futbolcuların bulunduğu kafilede Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak ve Ahmet Cihat Kumuşoğlu yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Porto maçı kadrosuna tüm oyuncuları dahil etti.Beşiktaş, son çalışmasını maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda TSİ 21.30'da yapacak. Antrenmandan önce TSİ 21.00'de ise Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.


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