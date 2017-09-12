Barcelona Juventus maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Barcelona ile Juventus karşı karşıya gelecek

Barcelona ve Juventus arasında oynanacak maç bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından canlı olarak ekrana gelecek.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU RONALDO

Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, 105 golle Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu. Porto'dan kaleci Casillas, 164 maçla Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen isimlerin başında geldi - Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin en farklı skorlarından biri olarak tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2017-2018 sezonu öncesi, turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, çıktığı 140 maçta 105 gole ulaştı. Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti. İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı.