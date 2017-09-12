Ronaldo Şampiyonlar Liginde en çok golü atan futbolcu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvasında en çok gol kaydeden futbolcu Cristiano Ronaldo oldu

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, çıktığı 140 maçta 105 gole ulaştı.Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti.İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı.

SEZONDA EN ÇOK GOLÜ RONALDO ATTI

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor. Portekizli forvet oyuncusunu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Messi izliyor.