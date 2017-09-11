11/09/2017 12:13


Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrılıyor mu

Volkan Demirel

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen file bekçisi Volkan Demirel'in takımla yollarını ayıracağı iddia edildi

Süper Lig'de hatalı goller yemesi sonucunda Fenerbahçe'nin puanlar kaybetmesine neden olan Volkan Demirel ile yollar ayrılıyor. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında da kötü bir performans sergileyen ve taraftar tarafından ıslıklanan Demirel'in ayrılma kararını aldığı belirtildi.

Sarı-Lacivertli Yönetim de 36 yaşındaki file bekçisi ile yapılan sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Demirel, 40 yasına kadar F.Bahçe'nin kalesini korumayı hedefledigini dile getiriyordu.

Geçtigimiz sezonun bitimiyle birlikte eşi ile birlikte Amerika'ya giderek kariyerini orada devam etme kararı alan Demirel, Sarı-Lacivertli Yönetimin, 'kal' ısrarı sonrası 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yasanan bu olumsuz gelismeler sonrası tecrübeli file bekçisi Amerika hayalini sezon sonunda geçeklestirecek.

Demirel, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yönelik tepkisi ile "Kötü bir performans sergiledigim dogru. Protesto etmekte haklılar. Ben de taraftar olsam kendimi protesto ederdim" degerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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