10/09/2017 15:51


Fenerbahçe Başakşehir'e son saniyelerde diz çöktü

Kadıköy'de sessizlik.Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.Son dakika golü Kadıköy'ü sessizliğe soktu

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.İlk yarı2. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte iyi yükselen Attamah, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak, takımını 1-0 öne geçirdi.28. dakikada Clichy'nin pasıyla sol kanattan atağa kalkan Elia, ceza sahası içine koşu yapan Napoleoni'nin önüne pasını attı. Napoleoni'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Volkan'dan dönen ve altıpas içinde boşta kalan topu Adebayor ağlara göndermek istedi. Ancak son anda Skrtel araya girdi ve topu kornere gönderdi.33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caicara'nın sol kanattan yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Adebayor'un sert kafa vuruşunda, önce üst direğe, ardından da kaleci Volkan'ın sırtına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan'ın tokatladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde boşta kalan topu önünde bulan Dirar'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.İkinci yarı79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı kornerde Skrtel kafayı vurdu, savunmada Clichy'nin diziyle ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. 90+3. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Frei, rakibinden kurtulduktan sonra sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 2-3. Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. 

 
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