08/09/2017 15:19


Volkan Şen'in yeni adresi belli oldu

Volkan Şen

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon forma giyen futbolcu Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

Son olarak Jose Sosa'yı renklerine bağlayan Trabzonspor Kulübü Şen ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcuya yıllık 850 bin Euro ödenecek.Volkan Şen, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde Çaykur Rizespor'la oynanan Süper Lig maçında kendisine tribünden gösterilen tepki üzerine gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.Bu transferin taraftarlar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

 

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