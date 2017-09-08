Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen kimdir

Sarı lacivertli kulüp Tottenham'da forma giyen Vincent Janssen ile ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe Kulübü Vincent Janssen transferiyle ilgili açıklama yaptı. İşte yapılan o açıklama:

Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelecek ve görüşmelere İstanbul’da devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Vincent Janssen kimdir?

Doğum tarihi: 15 Haziran 1994 (23 yaşında)

Doğduğu il: Heesch / Hollanda

Boyu: 1,85 m

Uyruğu: Hollanda

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 13,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Feyenoord U19, Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham

Performans: 178 maç 76 gol 23 asist