Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen kimdir
Sarı lacivertli kulüp Tottenham'da forma giyen Vincent Janssen ile ilgili açıklama yaptı
Fenerbahçe Kulübü Vincent Janssen transferiyle ilgili açıklama yaptı. İşte yapılan o açıklama:
Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelecek ve görüşmelere İstanbul’da devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Vincent Janssen kimdir?
Doğum tarihi: 15 Haziran 1994 (23 yaşında)
Doğduğu il: Heesch / Hollanda
Boyu: 1,85 m
Uyruğu: Hollanda
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 13,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Feyenoord U19, Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham
Performans: 178 maç 76 gol 23 asist