Göztepe'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Süper Lig’debu hafta deplasmanda Osmanlıspor ile mücadele edecek olan Göztepe, Sırp savunmacısı Milos Koşanoviç ile anlaşma sağladı

Önceleri Filip Halender, Zoran Nizic ve Alexander Mitrovic gibi oyuncularla görüşen yönetim, ismi transfer döneminin başında Fenerbahçe ile anılan Standard Liege’in Sırp savunmacısı Milos Kosanovic’i renklerine bağladı. 27 yaşındaki futbolcunun 1 sezonluğuna kiralandığı bildirildi. Bugün İzmir’e gelip sağlık kontrolünden geçen Kasonovic’in Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alacağı belirtildi.