Galatasaray’ın yeni kalecisi belli oldu

Muslera'nın yerine yedek kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fransız Cedric Carrasso ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı

Galatasaray, Bordeaux ile yollarını ayıran Cedric Carrasso ile 2 yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki tecrübeli kaleci yarın sabah İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Cedric Carrasso, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.

Türkiye’de transfer sezonunun en hareketli takımı olarak dikkat çeken Galatasaray, bu sezon Carrasso ile birlikte bir isme daha imza attırmış oldu. Galatasaray daha önce Belhanda, Feghouli, Fernando, Gomis, Mariano, Ndiaye, Denayer ve Maicon’u kadrosuna katmıştı. Anlaşma sağlanan Latovlevici ve Carrasso ile birlikte bu rakamın 10’a çıkması bekleniyor.