Aykut Kocaman açıkladı, Diego Costa Fenerbahçe'ye geliyor mu

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa transferiyle ilgili açıklama yaptı

İşte Aykut Kocaman'ın konuyla ilgili yaptığı o açıklama

"Diego Costa transferi çok yakındı. Şu ana kadar bir durum değiştiyse onu bilemem. Ancak görüşmeler çok yakın gidiyordu ancak olumsuz. Artık bu akşam ve yarın var süre için. Son hamleler için transfer yapılabilecek bir durum. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor, son bir hamle yapılacak gibi görünüyor. Ofansif ve kenar oyuncusu olabilir. Diego Costa çok başka bir oyuncu. Fernandao önümüzdeki haftadan itibaren takımdaki oynayabilecek isimlerden birisi olacak. Forvete de takviye olabilir, kenar bölgesine de takviye olabilir. İki yönlü bir orta saha da olabilir. Benim isteğim 3 pozisyon için de birinin olması. Ama transfer olmazsa bile elimizdeki kadro yeterli. Önümüzdeki 4 maçta 1 adım daha yukarı çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki milli maç arasının ardından daha uyumlu, daha ne yaptığını bilen bir takım olacağız. Birbirini tamamlayan oyuncular hangisi, şu anda çok net görünmüyor."