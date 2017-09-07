Fenerbahçe David Silva ile anlaştı mı

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmak üzere. Sarı lacviertliler Manchester City'de forma giyen David Silva ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde

Fenerbahçe yönetiminin her konuda anlaştığı iddia edilen David Silva ile bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Luis Aragones'in yolları İspanya milli takımında kesişti.

DAVID SILVA KİMDİR?

Tam adı David Josué Jiménez Silva olan İspanyol futbolcu 8 Ocak 1986 tarihinde doğdu. Kariyerine Manchester City'de devam etmektedir.Sol açık mevkiinde görev almaktadır. Yaşına rağmen bu takımda sürekli ilk 11'de oynar. İspanyol basınına göre La Liga'da yer alan en iyi genç İspanyol oyuncudur. Takımda 21 numaralı formayı giyer ve David Villa ile çok iyi arkadaştır. Valencia altyapısında yetiştir.

İngiliz basınınca Future of Spain (İspanya'nın geleceği) olarak gösterilen futbolcu bu sıfatı layıkıyla taşımaktadır. 2 sezon farklı takımlarda kiralık oynadı. 2004-2005 yılında Eibar, 2005-2006 yılında RC Celta de Vigo forması giydi. 2006-2007 sezonunda takımına geri döndü ve kiralık oynamak istemediğini açıkladı. Kısa sürede gayretli ve hırslı bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye yaklaşık 30 metreden attığı gol hala hafızalardadır.

78 kez İspanya Millî Futbol Takımı formasını giyip 3 gol attı. Son golünü Rusya'ya ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Rusya maçında oynadığı oyunla göz doldurmuştur. Takımı ise finalde Almanya ile oynadığı maçı Torres'in 33. dakikada attığı golle

EURO 2008 kupasını havaya kaldırmıştır. EURO 2008'in en iyi 6. futbolcusunu olan Silva Çok mutluyum sözlerini söylemişti. David Silva ayrıca EURO 2008'deki attığı golle ünlü birçok kulübün (başta Chelsea) ilgisini çekmiştir.

2008-2009 sezonunda geçirdiği uzun süreli sakatlığının ardından tekrar sahalara dönen David Silva eski form düzeyine ulaşmayı başarmıştır. Fakat yine de EURO 2008'deki performansını aratmaktadır.

David Silva, Valencia B'den yani Valencia'nın altyapısından yetişerek A takıma çıkmıştır. B Takımda 14 lig maçında 1 gol atma başarısı gösterdikten sonra, Valencia CF'nin yolunu tutmuştur. A takımda birkaç maçın ardından ara transfer sezonunda RC Celta de Vigo takımına bir sezonluğuna kiralanmıştır ve burada 35 lig maçında sadece 4 gol atabilmiştir. Silva, 2006'da sezon bitince tekrar Valencia'ya gelmiştir. Burada yani A Takımda 20 yaşında iken bekleneni vermiştir, ve 119 maçta 21 gol ve birçok assist yaparak Manchester City'ye transfer olmuştur.

30 Haziran 2010 tarihinde, Manchester City, David Silva'nın transferi üzerinde Valencia ile anlaştı ve 2010-11 sezonu başlamadan, dört yıllık bir anlaşma üzerinde kulübüne katılacağını duyurdu.14 Temmuz'da, Premier League tarafından imzalanması tamamlanmıştır, ve David Silva, Valencia'da giydiği 21 numaralı formayı almıştır ve İspanya millî takımına çağrılmıştır. Manchester City daha önce Valencia'da forma giyen David Villa ile de anlaşmak istemekteydi ancak bunun üzerine Valencia ikisi için toplam £135 milyon istemiştir ve böylece City teklifi reddetmiştir. City'nin menajeri Roberto Mancini ilerleyen zamanlarda David Silva'yı kanatlarda oynatmaya başladı ve takımdan istekli bir sonuç alarak David Silva'yı artık kanat oynatmaktadır. David Silva White Hart Lane'de Tottenham Hotspur ile 0-0 berabere biten maçta 14 Ağustos 2010 tarihinde Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. David Silva takımdaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Red Bull Salzburg'a karşı grup maçında atmıştır. Maç 2-0 City tarafından kazanılmıştır. 17 Ekim'de Silva Blackpool FC'ye karşı 3-2 kazanılan maçta bir gol atmıştır, ve bu ligdeki ilk golü olmuştur.