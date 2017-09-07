07/09/2017 16:29


Şenol Güneş hakkında savcılık karar verdi

Şenol Güneş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Savcılık, görüntülerin incelenmesi ve tarafların ifadeleri neticesinde, Güneş'in, Simon Kjaer'e karşı kasıtla hareket etmediğini tespit etti. Ziraat Türkiye Kupasının 5 Şubat 2017'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Şenol Güneş, devre arasında Robin Van Persie ile konuşmak istemişti. O sırada yanına gelen Simon Kjaer'i iterek uzaklaştırırken gerginlik yaşanmıştı.  

 

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