07/09/2017 16:24


Milli futbolcu Arda Turan sakatlandı, sağlık durumu nasıl

Arda Turan

Bir süredir Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan ve eski takımı Galatasaray'a dönüş yapması beklenen milli futbolcu Arda Turan, milli takım arasından sonra yapılan ilk idmanda sakatlandı

Ukrayna karşısında oyuna sonradan giren ve Hırvatistan karşılaşmasında 71 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bugün yapılan Barcelona antrenmanında sakatlandı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada; 30 yaşındaki yıldızın sol diz arka bağlarındaki gerilme sebebiyle takımdan ayrı kalacağı belirtildi.Barcelona formasıyla son resmi maçına 26 Nisan'daki Osasuna karşılaşmasında çıkan Arda Turan, 2017/2018 sezonunda henüz resmi bir maçta Barcelona forması giymedi.


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