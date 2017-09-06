06/09/2017 16:40


Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi hızla devam ediyor

fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de bu Cumartesi Medipol Başakşehir ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan saha çalışmalarının ise 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.Milli takımlarda bulunan Nabil Dirar, Mauricio Isla ile Giuliano'nun katılmadığı ve Yiğithan Güveli'nin hazırlıklarını ayrı sürdürdüğü antrenmanda, sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan Mehmet Ekici'nin takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

fenerbahçe
Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi hızla devam ediyor
Erdal Değirmenci
Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı
balık fiyatları
Av yasağı bitti balık fiyatları düşüşte
Sinan Can
Oyun konsolunun başından kalkmayınca olanlar oldu
Doğan Yurdakul
Gazeteci Doğan Yurdakul için son görev
İlgili Haberler
Antalyaspor Stadı

Antalyaspor Galatasaray maçı öncesi flaş karar

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu Dünya Üçüncüsü

Yasin Öztekin

Yasin Öztekin eşi için kesenin ağzını açtı

Emre Mor

Hırvatistan mücadelesinde Emre Mor'un tavırları dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
Erdal Değirmenci

Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı

balık fiyatları

Av yasağı bitti balık fiyatları düşüşte

Sinan Can

Oyun konsolunun başından kalkmayınca olanlar oldu

Doğan Yurdakul

Gazeteci Doğan Yurdakul için son görev

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam