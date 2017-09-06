06/09/2017 16:17


Antalyaspor Galatasaray maçı öncesi flaş karar

Antalyaspor Stadı

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karara göre Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maça çanta, koli, sırt çantası ile giriş yapılmayacak

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Salih Gürkan başkanlığında toplanarak Eylül ayı içinde Antalya'da oynanacak müsabakalar ile ilgili kararlar aldı. Toplantıda 10 Eylül 2017 günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan Antalyaspor – Galatasaray Süper Lig maçında görev yapacak güvenlik görevlilerinin sayısı ve diğer tedbirler karara bağlandı.

2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan “Antalya Stadyumu’nda oynanacak müsabakalarda, müsabakayı izlemek amacıyla stadyuma girecek seyircilerin spor alanına sokulması yasak maddelerle (çanta, koli, sırt çantası, valiz vs.) girilmesine izin verilmemesi (Bayanlara ait kol çantaları ve erkeklere ait küçük el çantaları hariç) kararı ile ilgili olarak, Antalyaspor tarafından sosyal medya ve passolig sistemi üzerinden mesaj yolu ile misafir taraftarlara gerekli duyurunun yapılması kararlaştırıldı. Kurul ayrıca 25 Eylül 2017 günü saat 20.00'de Antalyaspor-Osmanlıspor kulüpleri arasında Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan TFF Süper Lig müsabakasında alınacak güvenlik tedbirlerini de görüştü.İl Spor Güvenlik Kurulu, 18-23 Eylül tarihleri arasında erkekler, 25-30 Eylül tarihleri arasında bayanlar arasında oynanacak olan TBL Basketbol Kupası müsabakalarının oynanacak 10 bin kişilik spor salonu, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmalarındaki ve Antalya'da oynanacak Hentbol, Basketbol ve futbol maçlarındaki güvenlik önlemlerini ele aldı.

Kaynak: Sözcü

fenerbahçe
Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi hızla devam ediyor
Erdal Değirmenci
Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı
balık fiyatları
Av yasağı bitti balık fiyatları düşüşte
Sinan Can
Oyun konsolunun başından kalkmayınca olanlar oldu
Doğan Yurdakul
Gazeteci Doğan Yurdakul için son görev
İlgili Haberler
fenerbahçe

Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi hızla devam ediyor

Jiu Jitsu

Jiu Jitsu Dünya Üçüncüsü

Yasin Öztekin

Yasin Öztekin eşi için kesenin ağzını açtı

Emre Mor

Hırvatistan mücadelesinde Emre Mor'un tavırları dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
Erdal Değirmenci

Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı

balık fiyatları

Av yasağı bitti balık fiyatları düşüşte

Sinan Can

Oyun konsolunun başından kalkmayınca olanlar oldu

Doğan Yurdakul

Gazeteci Doğan Yurdakul için son görev

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam