Jiu Jitsu Dünya Üçüncüsü

NEUFitness Jiu Jitsu eğitmeni Diogo Moraes Azevedo, Brezilya dövüş sanatı Jiu Jitsu'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli başarıya imza atarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

NEUFitness Jiu Jitsu eğitmeni Diogo Moraes Azevedo, Brezilya dövüş sanatı Jiu Jitsu'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli başarıya imza atarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Fitness Merkezi’nde görevli jiu-jitsu eğitmeni Diogo Moraes Azevedo, Uluslararası Brazilian Jiu-Jitsu Federasyonu (IBJJF) tarafından düzenlenen Dünya Master Jiu-Jitsu IBJJF Şampiyonası’nda super heavy kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden verilen bilgide, Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin, Las Vegas kentinde düzenlenen, çeşitli kategorilerde kadın ve erkek yüzlerce sporcunun yer aldığı şampiyonada, Diogo Moraes Azevedo’nun siyah kemer super-heavy kategorisinde üçüncü olarak ülkemize ve Yakın doğu Üniversitesi’ne bronz madalyayı getirmeyi başardığı belirtildi.İlk kez katıldığı dünya şampiyonasında yarıştığı kategoride üçüncülük elde eden jiu-jitsu eğitmeni Azevedo, 2016 yılında Brezilya’da düzenlenen Brazilian Comptetition’da da iki altın madalyanın sahibi oldu. Yaklaşık 12 yıldır Jiu Jitsu ile ilgilenen Azevedo’nun farklı yarışmalardan birçok altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.Diego Moraes Azevedo: “Yakın Doğu Üniversitesi ile ilk kez katıldığım şampiyonada elde ettiğim başarıdan dolayı mutluyum…”Dünya Master Jiu-Jitsu IBJJF Şampiyonası’nda elde ettiği başarı ile ilgili olarak duygularını paylaşan Diogo Moraes Azevedo, Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında ilk kez katıldığı şampiyonadan üçüncülük derecesiyle bronz madalyanın sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dünya Şampiyonasına ilk kez katıldığını belirten Azevedo, “Farklı kategorilerde yüzlerce sporcunun yarıştığı bir arena. Siyah kemer super-heavy kategorisinde yer alan 20 sporcu arasında dünya üçüncüsü olmam mutluluk verici aynı zamanda motive edici” dedi.Siyah Kemer branşında 3 kategoride yarıştığını anlatan Azevedo, yarışmadan çok tecrübeler kazandığını ve daha fazla çalışarak önümüzdeki sene altın madalyayı kazanacağına inandığını belirtti.

“Jui Jitsu Hayata Bakış Açımı Değiştirdi…”

Jui Jitsu’nun hayatını değiştirdiğini ifade eden Diogo Moraes Azevedo, “İlk başlarda agresif bir spor olduğunu düşünüyordum fakat öğrendikçe öyle olmadığını ve kontrol edilebildiğini gördüm. Her dövüş sporu agresiflik içeriyor ancak jui jitsu yaparken eğleniyorsunuz. Benim hem mesleğim hem de hobim olan bu dövüş sanatı Jui-jitsu hayatımı değiştirdi diyebilirim. Bir kere disiplinli olmayı öğreniyorsunuz. Denge de durmayı ve iyi bir karakter sahibi olmayı sağlıyor. Size kendinizi güçlü hissettiriyor aynı zamanda iyi arkadaşlarda ediniyorsunuz ve aile gibi oluyorsunuz. Bir de başarılı olmak istiyorsanız her gün çalışmalısınız. Ben günde 2 veya 3 antrenman yapıyorum” şeklinde konuştu.