06/09/2017 14:22


Yasin Öztekin eşi için kesenin ağzını açtı

Yasin Öztekin

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin,eşi Mücella Öztekin için kesenin ağzını açtı

Turizm cenneti Çeşme Fener Burnu'ndaki villayı çok beğenen Mücella Öztekin, eşi Yasin Öztekin'in sürpriziyle büyük sevinç yaşadı. Galatasaraylı futbolcu, villayı satın aldı ve eşine unutulmaz bir tatil yaşattı.Eşinin mutluluğu için büyük bir serveti gözden çıkarttan Öztekin'in, 10 odalı villa için 4 milyon TL ödediği öğrenildi. Villayı haziran ayında ünlü mimarlar Tuvan Tabak ve Bike Babadağ'a eşinin isteğine göre restore ettiren Yasin Öztekin, birçok futbolcu arkadaşını da Çeşme'deki yeni evinde ağırladı.


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