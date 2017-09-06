Hırvatistan mücadelesinde Emre Mor'un tavırları dikkat çekti

Millilerin Hırvatistan galibiyetinin ardından gösterdiği coşkuyu Emre Mor'un göstermemesi taraftarın gözünden kaçmadı

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan bitiş düdüğüyle beraber A Milli Takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşarken, Emre Mor’un mutsuzluğu dikkat çekti. Hürriyet’in haberine göre, Emre Mor, maç sonu içeri gidip toplu sevince katılmazken Lucescu onu yanağından okşadı ve bir şeyler söyledi. Genç futbolcu buna rağmen arkadaşlarının yanına değil doğrudan soyunma odasına gitti.

Bu küskünlüğün nedeni, maç içerisinde bir hatasından ötürü Arda ve Emre’nin kendisine bağırmasıydı. 70. dakikada Arda Turan yerine oyuna giren Emre Mor, maç içerisinde pek varlık gösteremedi.