Türkiye gurupta birincide olabilir üçüncüde işte Türkiye Hırvatistan maçı

Baştan sona çok iyi planlanmış üretken olmasada sonuca giden bir oyun etkili ayaklarla kazanılan Türkiye Hırvatistan maçı özeti. Gurupta İzlanda'da kazandı. Bu grupta herşey olur

AVRUPA SPOR-Baştan sona çok iyi planlanmış üretken olmasada sonuca giden bir oyun etkili ayaklarla kazanılan Türkiye Hırvatistan maçı özeti. Gurupta İzlanda'da kazandı. Bu grupta herşey olur 2018 Dünya Kupası Hırvatistan'ı Cenk Tosun'la yıktık. A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. maçında sahasında Hırvatistan'ı Cenk Tosun'un golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Milli Takımımız 75. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Ay-yıldızlı ekibimiz sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Türkiye puanını 14'e çıkararak Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitme şansını sürdürdü. Hırvatistan 16 puanda kaldı.

GOL: 75. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Subasic'ten dönen topu tamamlayan Cenk Tosun, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-0 90. dakikada Badelj'in sol çaprazdan ortasında ceza sahası içindeki Brozovic'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. Türkiye, karşılaşmayı 1-0 kazandı ve puanını 14'e çıkardı.Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0 Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Viktor Kassai, Vencel Toth, György Ring (Macaristan) Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin (Dk. 87 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan (Dk. 70 Emre Mor), Burak Yılmaz (Dk. 82 Ozan Tufan), Cenk Tosun Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko (Dk. 84 Cop), Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic (Dk. 71 Kramaric), Brozovic, Perisic, Kalinic (Dk. 62 Mandzukic) Gol: Dk 75 Cenk Tosun (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 9 Cenk Tosun, Dk. 39 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 45 Kalinic, Dk. 66 Perisic, Dk. 90 2 Badelj, Dk. 90 4 Brozovic (Hırvatistan)