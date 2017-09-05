05/09/2017 12:50
Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11'ler
Ukrayna mağlubiyetinin ardından milliler Eskişehir'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek
A Milli Takım ile Hırvatistan arasında bu akşam saat 21:45'de oynanacak mücadele TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan, Mehmet Topal, Çağlar, İsmail(Caner), Emre, Selçuk, Nuri, H.Çalhanoğlu, Arda, Burak
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Mandzukic