05/09/2017 12:50


Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11'ler

Türkiye-Hırvatistan maçı

Ukrayna mağlubiyetinin ardından milliler Eskişehir'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek

A Milli Takım ile Hırvatistan arasında bu akşam saat 21:45'de oynanacak mücadele TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan, Mehmet Topal, Çağlar, İsmail(Caner), Emre, Selçuk, Nuri, H.Çalhanoğlu, Arda, Burak

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Mandzukic


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