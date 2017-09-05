Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

A Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadele bu akşam 21:45'te ekrana gelecek

Hırvatistan ve Kosova arasında oynanacak maç yoğun yağış nedeniyle yarıda kalmış ve ertelenmişti. Bu erteleme nedeniyle salı akşamı oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçının da erteleneceği iddia edilmişti ancak UEFA, Türkiye-Hırvatistan maçının ertelendiğine dair bir açıklama yapmadı. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük karşılaşma 21:45'te Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşma TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak