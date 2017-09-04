04/09/2017 18:42


Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye Sırbistan

Eurobasket 2017 mücadelesi kapsamında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya gelecek

Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele bu akşam saat 21.00'de ekrana gelecek. Karşılaşma NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karadağ ile ayrılmasının ardından Sırbistan ile ilk kez 1 Ağustos 2007'de İtalya'da özel bir turnuvada karşılaşan A Milliler, ilk maçı 1 sayıyla (77-78) yitirdi. İzmir'de 2011 yılında yapılan Spor Toto World Cup 10 Turnuvası'nda Sırbistan'a 25 sayı farkla (83-58) mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini yaşadı.

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