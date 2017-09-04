Lucescu'dan Hırvatistan maçı öncesi önemli açıklamalar

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"UEFA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUM"

"Ukrayna maçı ile ilgili konuşmak çok zor. Ukrayna'nın organizasyon bakımındaniyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. 5 çok ciddi fahiş hata yapıldı.Cenk ofsayt değildi; attıkları gol dışarıdan çevrildi. Bu düzeyde böyle bir hakemlik görmedim. Ukrayna yedek kulübüsinde 3 ispanyol görevli vardı ve İspanyol bir hakem. UEFA'dan, Collina'dan veya hakemlerden resmi bir özür bekledim ama halen herhangi bir özür gelmedi. Onların kararları bizim imajımıza ve emeklerimize etki ediyor. Bu da kötü bir durum oluşturuyor.

"HATALAR KASITLIYDI"

Benim için iki zor gün geçti. Oyuncuları hiçbir şey olmamış gibi motive etmek güç oldu. Ben yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Şimdi de maç saatini bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık.

Lucescu ile basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Burak Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

"Hafif bir sakatlığım var ama iyiye gidiyor. Takım ile birlikte tekrar çalışacağım ve son kararı hocamız verecek.

Ufak bir şansımız olsa da sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Matematiksel olarak hala şansımız var. Ukrayna maçında iyi bir performans gösteremedik. Bunu Hırvatistan maçında telafi etmek istiyoruz.

"YABANCI KURALINA KARŞIYIM"

Türk futbolcusu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncem net. Ben Türk oyuncuyum,Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Ben yabancı kuralının böyle olmasına karşıyım. Benim yaşımdaki arkadaşlarım, 30-31 yaşlarında futbolu bırakmak zorunda kalıyor."