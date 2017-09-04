04/09/2017 15:57


Ramil Guliyev Avrupa'nın atleti seçildi

Ramil Guliyev

Avrupa Atletizm Birliği tarafından her ay belirlenen "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülünün sahibi milli atlet Ramil Guliyev oldu

EAA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa'da Ayın Atleti" adayları arasında gösterilen Guliyev'in, oylamada birinci olarak ağustos ayının atleti seçildiği belirtildi.Ramil Guliyev, geçen ay Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi ilk sırada tamamlamış ve Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçmişti.Guliyev, yine ağustos ayında katıldığı Elmas Lig'in Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birincilik, Berlin'deki ISTAF Oyunları'nda ise erkekler 100 metrede ikincilik elde etmişti.


Ramil Guliyev
Ramil Guliyev Avrupa'nın atleti seçildi
füze denemesi
Güney Kore Kuzey Kore'nin yeni planını açıkladı
terörist
Üs bölgelere saldırı hazırlığındaki terör hedeflerine büyük darbe
Murat Birinci
Havasızlıktan can veren Murat'ın amcasından şaşırtan savunma
tatilcilerin dönüş yolu
Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor
İlgili Haberler
Arda Turan

Arda Turan, 'Galatasaraylı taraftar beni istemiyor Barcelona'da kalacağım'

Ukrayna

Ukrayna Türkiye maçı sonrası işler karıştı

Ukrayna Türkiye

Ukrayna Türkiye maçı canlı yayın bilgileri

beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu

Son Dakika Haberleri
füze denemesi

Güney Kore Kuzey Kore'nin yeni planını açıkladı

terörist

Üs bölgelere saldırı hazırlığındaki terör hedeflerine büyük darbe

Murat Birinci

Havasızlıktan can veren Murat'ın amcasından şaşırtan savunma

tatilcilerin dönüş yolu

Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Nükleer denemelere tepki mi dediniz

Şu görüşümüzün altını kalınca çizelim: Nükleer denemelere de, tehditlerine de, savaşlarına da karşıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin nükleer çalışmalara karşı tüm dünyanın tek yumruk olması ...

Devam