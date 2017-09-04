04/09/2017 09:23


Arda Turan, 'Galatasaraylı taraftar beni istemiyor Barcelona'da kalacağım'

Arda Turan

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüş hakkında açıklama yaparken sarı kırmızılı taraftarın kendisini istemediğini vurguladı

İşte Arda Turan'ın yaptığı o açıklama, "Birine saldırmak çok hatalı bir davranış. Hata olduğu yüzde 100. Şiddet bir hatadır. Barcelona'da maçımız 8'de biz 6:30'da maça gidiyoruz. Şartları Türkiye'de de değiştirmeliyiz.Tüm ülkemizden performansımız için özür diliyoruz. Ben hatalıyım, hatalarımın bedelini de ödüyorum. Barcelona'da oynayan oyuncu olarak Dünya Kupası'na gidemiyorum. Ülkemiz bize ne zaman güvenecek abi? Ben şimdi niye bağlanıyorum yayına? Sustukça bazı şeyleri kabul ediyoruz zannediyorlar. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 10 numarayı giyen pozisyona gelmiş bir oyuncu. Benim ne haddime Oğuzhan'la ilgili yorum yapmak. Ben ne hadle Oğuzhan'ın milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili yorum yapabilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de öyle bir sosyal medya var ki, bunla yaşanmaz. Türkiye'de tüm Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem. Ben Barcelona'da kalacağım. Çalışır kadroya da girerim. Kimse merak etmesin."

 

hava durumu
Yurt geneli hava durumu 4 Eylül 2017
Bayhan
Bayhan'dan Deniz Seki'ye büyük jest
balıkçılar
Balıkçılar av sezonunu açtı
Fransa cumhurbaşkanı macron
Fransa Cumhurbaşkanından Kuzey Kore'ye sert tepki
Instagram
Instagram'da paylaşım ekonomisi rekora koşuyor
İlgili Haberler
Ukrayna

Ukrayna Türkiye maçı sonrası işler karıştı

Ukrayna Türkiye

Ukrayna Türkiye maçı canlı yayın bilgileri

beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu

Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe

Üç büyüklerden Kurban Bayramı mesajı

Son Dakika Haberleri
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 4 Eylül 2017

Bayhan

Bayhan'dan Deniz Seki'ye büyük jest

balıkçılar

Balıkçılar av sezonunu açtı

Fransa cumhurbaşkanı macron

Fransa Cumhurbaşkanından Kuzey Kore'ye sert tepki

 Yazarlarımız
MUSTAFA ÖZ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.   Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılarki   Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden   Güzel ve rahat günlere inanıyordu.   Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ...

Devam