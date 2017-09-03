03/09/2017 00:56


Ukrayna Türkiye maçı sonrası işler karıştı

Ukrayna

Hesaplar karıştı.A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Ukrayna ile yaptığı maçı kaybetti, gurupta işi zora soktu

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.Ukrayna'nın gollerini 18. ve 42. dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.Bu sonuçla Ukrayna puanını 14'e yükseltirken, I grubunda 2. mağlubiyetini alan Türkiye 11 puanda kaldı.A Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile yaptığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı.90+2. dakikada Arda Turan sol kanatta topla buluştu. Arda, Ukrayna ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunu attı, top kalecinin kontrolünde yan ağlara gitti.Karşılaşma Ukrayna'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

 

Stat: MetalistHakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero Martinez, Diego Barbero Sevilla (İspanya)Ukrayna: Pyatov, Butko, Khacheridi, Matvienko, Kryvtsov, Stepanenko, Konoplyanka (Dk. 90 Zinchenko), Rotan (Dk. 79 Malinovskyi), Kovalenko, Yarmolenko, Kravets (Dk. 70 Besedin)Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz (Dk. 73 Çağlar Söyüncü), İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Arda Turan), Tolga Ciğerci, Cenk TosunGoller: Dk. 18 ve 42 Yarmolenko (Ukrayna)Sarı kartlar: Dk. 71 Besedin (Ukrayna), Dk. 86 Oğuzhan Özyakup (Türkiye)

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