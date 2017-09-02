02/09/2017 09:37


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu

beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın mücadele edeceği kadro belli oldu

G Grubu'nda Porto, Leipzig ve Monaco'yla karsı karşıya gelecek siyah-beyazlı takım, UEFA'ya 21 kişilik listeyi gönderdi.Listede sakatlığı bulunan Atınç Nukan'ın yanı sıra Aras Özbiliz, Denys Boyko, Alexander Milosevic ve Pedro Franco yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pepe, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Necip Uysal, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Cenk Tosun.


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