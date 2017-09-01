01/09/2017 13:52


Üç büyüklerden Kurban Bayramı mesajı

Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe

Kurban Bayramı nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kutlama mesajı yayınladı

Galatasaray da resmi internet sitesinden Kurban Bayramı’nı şöyle kutladı:

Milli ve dini bayramlarımız, kırgınlıkların, küslüklerin, ayrılıkların unutulduğu günlerdir. Bugün başlayan Kurban Bayramı’nın da bu vesileyle ülkemizdeki birlik, bütünlük, karşılıklı sevgi, saygı ve huzur ortamına katkı sağlamasını diler; tüm ulusumuzun ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.”

FENERBAHÇE

Fenerbahçe internet sitesinde Başkan Aziz Yıldırım imzalı Kurban Bayramı mesajında, şu ifadeler kullanıldı:

“Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize, Büyük Fenerbahçe Ailemize, Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize, taraftarlarımıza, birlik ve beraberlik içinde, neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.”

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman imzasıyla yayımlanan siyah-beyazlı kulübün mesajında ise, "Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir. İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir. Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerine yer verildi.


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