TFF'den Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla TFF'nin internet sitesinden mesaj yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kurban Bayramı nedeniyle resmi internet sitesinden yayımladığı bayram mesajı söyle:

“Aile ve millet olarak etrafında birleştiğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi vazgeçilmez değerlerin pekiştiği bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz.”