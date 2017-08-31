31/08/2017 12:31


Fenerbahçe Salih Uçan transferini açıkladı

salih uçan

Sarı lacivertliler, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı İsviçre'nin FC Sion kulübüne kiraladı

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 'Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Salih Uçan'ın kiralık olarak transferi konusunda İsviçre ekibi FC Sion ile anlaşma sağlamıştır.Oyuncumuz Salih Uçan bu sezon FC Sion takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Salih Uçan'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadelerine yer verildi.


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