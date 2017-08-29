Milli futbolcu Emre Mor imzayı attı

A Milli Takımda forma giyen futbolcu Emre Mor'un İspanya'nın Celta Vigo Kulübü ile sözleşme imzaladığı ortaya çıktı

Üzerinde Celta Vigo takımının tişörtü olan Emre Mor'un yeni sözleşmesine imza attığı görüldü. Faro de Vigo gazetesinin internet sitesinde yayınlanan ve kulüp binası önünde çekilen bir videoda ise Celta Vigo forması giyen ve elinde takım atkısını tutan Emre'nin fotoğraf için poz vermesi dikkati çekti. 20 yaşındaki Emre'nin, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığı ileri sürüldü.

Celta Vigo Kulübünün ilerleyen saatlerde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. AA muhabirinin Celta Vigo Kulübü kaynaklarından aldığı bilgilerde, Emre'nin bu akşam Vigo'dan ayrılarak A Milli Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacağı, basına tanıtımının ise gelecek haftaya bırakılacağı belirtildi.