29/08/2017 10:27


Fenerbahçe'den transfer bombası Luis Neto İstanbul'da

Luis Neto

Fenerbahçe'nin renklerine katmak istediği Rus takımı Zenit'in Portekizli futbolcusu Luis Neto'yu İstanbul'da yönetim ve taraftarlar karşıladı

Sağlık kontrolünden geçecek 29 yaşındaki Portekizli stoperle, transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek.Neto, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daha önce görüşmeler sürüyordu, sonunda gelme fırsatını yakaladım. Artık kulübü ve şehri daha yakından tanıyabileceğim. Giuliano ile Rusya'dan tanışıyordum. Bruno ve Raul Meireles ile de tanışıklığımız vardı, güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve burada maceram mutlu bir şekilde başlar." ifadelerini kullandı. 


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