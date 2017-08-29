29/08/2017 10:24


Milli takım Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

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2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu mücadeleleri öncesinde İstanbul'da kampa giren milli takım futbolcuları Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, yeni teknik direktörü Lucescu yönetiminde, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk çalışmasına çıktı. Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.


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