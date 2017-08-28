28/08/2017 10:32


Milli atlet Ramil Guliyev Berlin'den ikincilikle döndü

Ramil Guliyev

Türkiye'nin atletizm dalında ilk dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen ISTAF Oyunları'nda erkekler 100 metrede ikinci oldu

Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen ISTAF Oyunları’nda 100 metre mücadelesine katıldı.Milli sporcu yarışı 10.09’luk derecesiyle ikinci sırada tamamladı.Müsabakayı Jamaikalı Julian Forte 9.91 ile kazanırken, Büyük Britanyalı Adam Gemili 10.10'luk derecesiyle 3. sırada yer aldı.


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