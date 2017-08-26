Amed Sportif'li Deniz Naki saldırıya uğradı

Spor Toto 2. Lig'de Mersin İdman Yurdu ve Amed Sportif arasında oynanan karşılaşmada Amed Sportif futbolcusu Deniz Naki bir taraftar tarafından saldırıya uğradı

Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif arasında bu aksam oynanan karşılaşmanın 26'ıncı dakikasında konuk takım, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Naki, bu sırada sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu taraftarının saldırısına uğradı. Naki'nin üzerine atlayıp yumruk atan taraftara, önce sahadaki futbolcular, ardından özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen taraftar, polise teslim edildi. Deniz Naki yara almazken, 5 dakikalık aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Bu arada, İl Spor Güvenlik Kurulu'nca bir hafta önce Amed Sportif taraftarının maça alınmaması kararı alınmıştı.

Ancak yaklaşık 150 kişilik Amed Sportif taraftarı, bilet alıp Mersin taraftarlarının yan tarafındaki tribünde yerini aldı. Amed Sportif taraftarlarının protesto etmesiyle beraber görevli çevik kuvvet polisleri tarafından dışarı çıkarıldı.