26/08/2017 23:04


Amed Sportif'li Deniz Naki saldırıya uğradı

deniz naki

Spor Toto 2. Lig'de Mersin İdman Yurdu ve Amed Sportif arasında oynanan karşılaşmada Amed Sportif futbolcusu Deniz Naki bir taraftar tarafından saldırıya uğradı

Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif arasında bu aksam oynanan karşılaşmanın 26'ıncı dakikasında konuk takım, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Naki, bu sırada sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu taraftarının saldırısına uğradı. Naki'nin üzerine atlayıp yumruk atan taraftara, önce sahadaki futbolcular, ardından özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen taraftar, polise teslim edildi. Deniz Naki yara almazken, 5 dakikalık aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Bu arada, İl Spor Güvenlik Kurulu'nca bir hafta önce Amed Sportif taraftarının maça alınmaması kararı alınmıştı.

Ancak yaklaşık 150 kişilik Amed Sportif taraftarı, bilet alıp Mersin taraftarlarının yan tarafındaki tribünde yerini aldı. Amed Sportif taraftarlarının protesto etmesiyle beraber görevli çevik kuvvet polisleri tarafından dışarı çıkarıldı.

 

deniz naki
Amed Sportif'li Deniz Naki saldırıya uğradı
Beşiktaş Bursaspor
Beşiktaş 2-1 Bursaspor maçı özeti ve golleri izle
Beşiktaş Bursaspor
Beşiktaş Bursaspor maçı canlı yayın bilgileri
Katar
Katar'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama
Harvey kasırgası
Harvey Kasırgası Teksas'a ulaştı, tahliye çağrısı yapılıyor
İlgili Haberler
Beşiktaş Bursaspor

Beşiktaş 2-1 Bursaspor maçı özeti ve golleri izle

Beşiktaş Bursaspor

Beşiktaş Bursaspor maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray Sivasspor

Galatasaray 3-0 Sivasspor maç özeti ve golleri izle

Galatasaray Sivasspor

Galatasaray Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika Haberleri
Katar

Katar'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama

Harvey kasırgası

Harvey Kasırgası Teksas'a ulaştı, tahliye çağrısı yapılıyor

özel güvenlik bölgesi

Valilik açıkladı, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

ingiltere saldırı

İngiltere'deki bıçaklı saldırı terörle mücadele birimi tarafından soruşturuluyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam