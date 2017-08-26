Beşiktaş 2-1 Bursaspor maçı özeti ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, rakibi Bursaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Karşılaşmanın 18. dakikasında siyah beyazlılar Tosıc'in golüyle 1-0 öne geçti.23. dakikada Bursaspor beraberliği sağladı. Soldan gelişen konuk takım atağında Beşiktaş savunmasında Hutchinson'dan seken topu önünde bulan Stancu, hızla ceza sahasına girdi. Stancu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu arka direkte müsait durumda bulunan Delarge verdi. Bu futbolcu da bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.64. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Kale sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. Maçın kalan süresinde her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.