26/08/2017 08:19


Galatasaray 3-0 Sivasspor maç özeti ve golleri izle

Galatasaray Sivasspor

Süper Lige başarılı bir performansla giriş yapan sarı kırmızılılar dün akşam evinde ağırladığı Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Super Lig'in 3. haftasında dün akşam Demir Grup Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, 3 puanın sahibi oldu.Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor önünde etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, 41 ve 71. dakikalarda Tolga Ciğerci, 83. dakikada ise penaltıdan Gomis'in golleriyle sonuca gitti.Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 10 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.


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