Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yüseldi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül finale yükselmeyi başardı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada erkekler serbest stilde 57, 61, 86 ve 125 kilolarda elemeler yapıldı.Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moğolistan'dan Zolboo Natsagsuren'i yenerek çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finalde Güney Koreli Koungjin Nam'ı, yarı finalde de ABD'li Nicholas Edward'ı mağlup eden Taha, akşam seansında finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşacak.Taha Akgül, Gürcü rakibini de yenmesi durumunda üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak.