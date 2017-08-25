25/08/2017 19:01


A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu

a milli takım

Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde mücadele edecek milli takımın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİ

Cenk Gönen, Harun Tekin, Volkan Babacan

DEFANS

Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

ORTA SAHA

Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET

Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal


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