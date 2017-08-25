A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu
Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde mücadele edecek milli takımın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
KALECİ
Cenk Gönen, Harun Tekin, Volkan Babacan
DEFANS
Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı
ORTA SAHA
Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı
FORVET
Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal