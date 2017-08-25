25/08/2017 15:43


Vardar maçının ardından Fenerbahçe'de ikinci şok

Alper Potuk

UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turu rövanş mücadelesinde rakibine 2-1'lik skorla mağlup olarak Avrupa hayallerine veda eden Fenerbahçe'de Alper Potuk sakatlandı

Fenerbahçe ile Vardar arasında oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki futbolcunun kasık bölgesinde yırtık tespit edildi. Sarı-Lacivertlilerin Süper Lig'de mücadele edeceği Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek olan Alper Potuk, olası bir davette Milli Takım’daki yerini de alamayacak.

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