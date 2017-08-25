25/08/2017 15:41


Flaş iddia, Barcelona Arda Turan'ı bonservissiz takımdan gönderecek

arda turan

İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona, Arda Turan’ı bonservissiz şekilde takımdan gönderme kararı aldı

Milli futbolcu Arda Turan’ı satmaya çalışan ancak başarılı olamayan Katalan Kulübü, milli oyuncunun yaşını da göz önüne alarak bedava gönderebileceği belirtildi.

34 milyon Euro’ya Atletico Madrid’den transfer edilen Arda Turan’a bazı Çin takımları dışında talip olmaması ve Arda’nın da Çin’e gitmek istememesi bu durumu ortaya çıkartığını belirten İspanyol basını bir kaç oyuncu ile birlikte Arda’nın da sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edileceğini ve takımdan bu şekilde gönderileceğini yazdı.

Gazete, Arda Turan’ın 2020’ye kadar olan sözleşmesini koz olarak kullandığını ve bu sayede takımda kaldığı belirtirken, Barcelona’nın  Arda Turan’ın elindeki bu kozu almak için sözleşme feshine gidebileceğini iddia edildi. Milli oyuncunun takımda kalması durumunda forma giyme ihtimalinin olmadığını da haberde yazıldı.

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