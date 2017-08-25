25/08/2017 10:58


UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu Ronaldo oldu

Ronaldo

Geçtiğimiz sezonun "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünün sahibi Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Gianluigi Buffon ve Barcelona'dan Lionel Messi'nin aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2016-2017 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

 

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