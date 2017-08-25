Fenerbahçe Vardar maçına damga vuran kare

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Vardar'a mağlup olan Fenerbahçe'nin minik taraftarı maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe’nin, Vardar’a karşı 2-1'lik skorla mağlup olmasının ardından sarı lacivertliler Avrupa Ligi’ne veda etti. Mağlubiyetin ardından gözyaşlarına boğulan minik bir taraftarı teselli eden polisin görüntüsü ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Maç sonunda taraftar ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaparken minik bir taraftarın gözyaşları ise damga vurdu.Tribünde ağlayan taraftarı görevli bir polis memuru teselli etti.