Aykut Kocaman Vardar mağlubiyetinin ardından ne dedi

Sahasında dün akşam Vardar'ı konuk eden ve rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman maçın ardından açıklama yaptı

Aykut Kocaman, mağlubiyet sonrası taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yarattıklarını açıkladı.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Hayal kırıklığı tüm takımda var. Skordan ve kaybetmekten dolayı değil. Bu sezon hedefimiz taraftarı yanımıza çekmekti. Bu akşam, bu enerjiyi kaybettik, yerleyeksan oldu. Söyleyecek ve anlatacak fazla bir şeyim yok." Kocaman, basın toplantısından açıklamaların ardından basın mensuplarına soruları kabul edemeyeceğini söyledi.