25/08/2017 09:00


Vardar teknik direktöründen Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklamalar

Cedomir Janevski

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ekibinin teknik direktörü Cedomir Janevski, aldıkları galibiyetin ardından açıklama yaptı

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 2-1'lık skorla üstünlük sağlayan Vardar teknik direktörü Janevski, futbolcularının çok iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe'yi iki kez yendik. İlk kez bir Makedon takımı gruplara kaldı. Fenerbahçe, çok büyük bir takım. Ne kadar mutlu olduğumu izah edemem. Biz şansa kazanmadık. Taktik ve strateji uygulayarak kazandık. Fenerbahçe'nin oyununun sadece 2-3 futbolcuya bağlı olduğunu biliyorduk. Hiç dikey oynamıyorlar, hep yatay oynuyorlar. Topun onlarda kalması önemli değildi. Önemli olan gole gelmemeleriydi." açıklamasında bulundu.

Janevski, bir basın mensubunun "Bu maçın primi neydi?" sorusuna, "Böyle maçlar parayla kazanılmaz. İsteğimiz çok yüksekti. Biz tarih yazdık. Her şeyin para olmadığını maçtan önce oyuncularıma söyledim. Önemli olan bizim için bu tarihi başarıdır." şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.

TUR PRİMİ İPHONE 7

Vardar Başkanı Serget Samsonenko, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına turu geçmeleri halinde prim olarak iPhone 7 vereceğinin dair söz vermişti. 


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